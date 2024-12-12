Джо Байден помиловал 39 человек

По словам американского лидера, речь идёт о лицах, которые «продемонстрировали успешную реабилитацию».

Также Байден смягчил наказание ещё почти 1 500 осужденным.

«Они получили бы более мягкие приговоры, если бы их обвинили в соответствии с сегодняшними законами, политикой и практикой», — пояснил президент США.

Ранее Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщает «Свободная пресса».

