Джо Байден помиловал 39 человек
12 декабря 202415:28
Президент США Джо Байден помиловал 39 человек. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
По словам американского лидера, речь идёт о лицах, которые «продемонстрировали успешную реабилитацию».
Также Байден смягчил наказание ещё почти 1 500 осужденным.
«Они получили бы более мягкие приговоры, если бы их обвинили в соответствии с сегодняшними законами, политикой и практикой», — пояснил президент США.
Ранее Байден объявил о помиловании своего сына Хантера по двум уголовным делам, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru