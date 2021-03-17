Президент ФСБ арестован в Москве

В правоохранительные органы пожаловался гендиректор ООО «Лагуна» занимающегося арендой недвижимого имущества, Сергей Мелин. Паршин сообщил ему, что в отношении него оперативники якобы намерены направить материалы проверки в следственные органы Балашихи для заведения уголовного дела по факту мошенничества с земельными участками и их хищения.

Чтобы полицейские оставили его в покое, мошенник запросил 24 миллиона рублей. Мелин обратился в ФСБ - далее переговоры проходили под контролем оперативников.

