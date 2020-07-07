Президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает портал G1.
Ранее Болсонару заявил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусной инфекцией. По словам президента, у него поднялась температура, при этом он сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила никаких нарушений. При этом местные СМИ отмечали, что он начал принимать гидроксихлорохин.
Добавим, согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, Бразилия находится на втором месте в мире по количеству случаев заражения коронавирусной инфекцией. В стране выявлено 1,6 млн заболевших. Жертвами COVID-19 стали чуть более 65 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru