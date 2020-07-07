Президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает портал G1.

Ранее Болсонару заявил, что у него наблюдаются симптомы заражения коронавирусной инфекцией. По словам президента, у него поднялась температура, при этом он сделал магнитно-резонансную томографию легких, которая не выявила никаких нарушений. При этом местные СМИ отмечали, что он начал принимать гидроксихлорохин.