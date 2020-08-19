Президент академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-м году жизни
Президент академии наук Украины Борис Патон умер на 102-м году жизни. Соболезнование родным и близком ученого выразил на своей странице в Facebook президент страны Владимир Зеленский.
В сообщении глава государства в частности отмечает, что благодарен судьбе за то, что ему удалось лично пообщаться с Патоном. По словам Зеленского, это «грандиозная личность».
Борис Патон родился в 1918 году. Он возглавлял Национальную академию наук Украины с 1962 года.
Патон - лауреат Сталинской и Ленинской премий, автор более тысячи научных публикаций и свыше 400 изобретений. В частности ученый стал одним из первых, кто исследовал применение сварки и родственных технологий в космосе.
Ранее сообщалось о смерти лауреата Нобелевской премии мира Джона Хьюма.
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