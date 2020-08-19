Президент академии наук Украины Борис Патон скончался на 102-м году жизни

Президент академии наук Украины Борис Патон умер на 102-м году жизни. Соболезнование родным и близком ученого выразил на своей странице в Facebook президент страны Владимир Зеленский.

В сообщении глава государства в частности отмечает, что благодарен судьбе за то, что ему удалось лично пообщаться с Патоном. По словам Зеленского, это «грандиозная личность».

Борис Патон родился в 1918 году. Он возглавлял Национальную академию наук Украины с 1962 года.