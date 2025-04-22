Президент Абхазии приедет на парад Победы 9 мая
Абхазский лидер Бадра Гунба посетит парад Победы в Москве 9 мая. Об этом заявил посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа, сообщило РИА Новости.
«Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», — подчеркнул дипломат.
Напомним, Путин пригласил Гунбу поучаствовать в торжественных мероприятиях, поздравляя его с вступлением в должность президента Абхазии 2 апреля.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о визите американского президента Дональда Трампа в Москву к 9 мая даже не обсуждается. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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