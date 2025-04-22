Президент Абхазии приедет на парад Победы 9 мая

«Президент Абхазии получил приглашение от Путина на парад 9 мая и обязательно посетит Москву для участия в праздничных мероприятиях», — подчеркнул дипломат.

Напомним, Путин пригласил Гунбу поучаствовать в торжественных мероприятиях, поздравляя его с вступлением в должность президента Абхазии 2 апреля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о визите американского президента Дональда Трампа в Москву к 9 мая даже не обсуждается. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

