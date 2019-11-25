Самооборона Жириновского. За и против

Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что в России действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны, - указал в интервью ТАСС Владимир Жириновский:

«Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, потерпевший сам становится обвиняемым, - пояснил лидер ЛДПР. - На практике это сводится к тому, что полноценный отпор можно оказывать только вооруженному человеку», - заметил Жириновский.

По его словам, существующее в законодательстве ограничение права на самозащиту дает козырь бандитам, а честных граждан лишает возможности спасать свою жизнь. В пояснительной записке к законопроекту Жириновский привел в пример американскую норму «Мой дом - моя крепость»: если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом, он должен понимать, что его могут убить. По словам лидера ЛДПР, многолетняя статистика применения этой нормы в США свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры по самозащите были абсолютно оправданны.

Идея Владимира Жириновского малореализуема в нынешних российских реалиях, - полагает глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. В эфире НСН он заявил, что для этого необходимы как средства объективного контроля, так и адекватная судебная система, в частности, суды присяжных.

«В нашей стране это невозможно в настоящее время. Например, я пригласил в гости человека и застрелил его. Докажите, что он на меня не нападал в моей квартире. У нас нормальные законы, но у нас они могут исполняться в совершенно противоположную сторону. Избавиться от этого можно единственным способом – судом присяжных. Тогда начнут разбираться, что же на самом деле произошло! Сейчас никто разбираться не будут. Меня, скорее всего, просто посадят…»

При нынешнем положении дел посадить могут и куда за меньшее, чем убийство при самообороне. Если к вам через забор залезло какое-то пьяное создание и стало камнями бить стекла в вашем доме, а вы нанесли ему увечья, отходив какой-нибудь «оглоблей», то шансов на «посадку» у вас больше, чем у него. Просто потому, что придя в себя, это создание скажет, что не имело никакого умысла угрожать вашей жизни или здоровью. И даже наносить ущерб вашему имуществу.

Позиция высшего российского руководства относительно возможности расширения границ допустимой самообороны будет формироваться после проработки этого вопроса экспертами. Так прокомментировал инициативу Жириновского пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

