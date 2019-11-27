Превентивный «наезд». Дерипаске на Кипре ничего не угрожает
Профессор Финансового университета при правительстве РФ в беседе с НСН предположил, что Дерипаска и его активы Кипру ещё пригодятся.
Предприниматель Олег Дерипаска предположительно вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Об этом в среду сообщила кипрская газета Politis. По информации издания, в перечне фигурируют 10 россиян. В публикации упомянуты три предпринимателя, получивших, как отмечает газета, так называемые золотые паспорта - гражданство в обмен на инвестиции, - некий «Олег Дерибаска» с сыном и дочерью, пишет ТАСС.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец рассказал в эфире НСН, что кипрские власти обязаны выполнять директиву Евросоюза об отмывании денег, но вряд ли станут проявлять при этом усердие.
«Кипр всегда был местом локализации активов — даже ещё советских. Через остров СССР переводил значительные средства на финансирование коммунистического движения и просоветских стран. Сейчас он на первом месте по локализации зарубежных инвестиций. В "нулевые" годы на Кипре насчитывалось около 3000 офшорных компаний. Но, в то же время, эта страна – член ЕС, и она должна выполнять его директивы о борьбе с отмыванием теневых капиталов, незаконных средств», — отметил профессор Хейфец.
Действовать в этом вопросе власти будут осторожно, предположил собеседник НСН.
«Видимо, будут какие-то показательные шаги, но не в отношении Дерипаски. Это будет индивидуальный подход с целью не навредить бизнес – климату Кипра. Думаю, речь идёт о превентивных мерах в отношении этих людей (10 россиян – НСН). Проверку будут проходить и другие бизнесмены, пользующиеся кипрской юрисдикцией», — сказал финансист.
По его словам, серьёзных последствий для активов Дерипаски на Кипре не будет.
«Кипр заинтересован в привлечении российских денег», — заключил Хейфец.
Ранее НСН сообщила, что председатель британской консервативной партии (тори) Брэндон Льюис заявил, что россияне, имеющие также гражданство Великобритании, имеют право инвестировать в британскую политику.
Соответствующее заявление Льюис сделал на фоне споров по поводу задержки публикации секретного отчета о предполагаемом вмешательстве России в выборы. На вопрос о пожертвованиях, которые он получил от известных россиян, Льюис ответил, что были пожертвования от Любови Чернухиной (жена замминистра финансов РФ), а также от Александра Темерко (бизнесмен).
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