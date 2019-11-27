Превентивный «наезд». Дерипаске на Кипре ничего не угрожает

Предприниматель Олег Дерипаска предположительно вошел в список из 26 человек, которых власти Кипра намерены лишить гражданства. Об этом в среду сообщила кипрская газета Politis. По информации издания, в перечне фигурируют 10 россиян. В публикации упомянуты три предпринимателя, получивших, как отмечает газета, так называемые золотые паспорта - гражданство в обмен на инвестиции, - некий «Олег Дерибаска» с сыном и дочерью, пишет ТАСС.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец рассказал в эфире НСН, что кипрские власти обязаны выполнять директиву Евросоюза об отмывании денег, но вряд ли станут проявлять при этом усердие.

«Кипр всегда был местом локализации активов — даже ещё советских. Через остров СССР переводил значительные средства на финансирование коммунистического движения и просоветских стран. Сейчас он на первом месте по локализации зарубежных инвестиций. В "нулевые" годы на Кипре насчитывалось около 3000 офшорных компаний. Но, в то же время, эта страна – член ЕС, и она должна выполнять его директивы о борьбе с отмыванием теневых капиталов, незаконных средств», — отметил профессор Хейфец.