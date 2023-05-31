Пресс-центр НСН получил награду Национальной туристической премии le’TO
31 мая 202322:09
Пресс-центр Национальной службы новостей признан оптимальной площадкой для проведения конференций о туризме в 2023 году.
Глава ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе вручила награду Национальной туристической премии le’TO руководителю пресс-центра НСН Олегу Цурикову.
За первые месяцы 2023 года за границу выехали 3,7 миллиона россиян, рассказал ранее в пресс-центре НСН вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru