Пресс-служба Голубева опровергла сообщения об обысках у бывшего губернатора

Сообщения о проведении обысков, якобы связанных с экс-губернатором Ростовской области Василием Голубевым, не соответствуют действительности. Об этом заявил его пресс-секретарь Ирина Четвертакова.

Она уточнила, что 3 ноября Голубев участвовал в торжественном мероприятии, приуроченном к Дню народного единства, и затем проводил совещания на рабочем месте.

СМИ: У экс-губернатора Ростовской области Голубева прошли обыски после отставки

Четвертакова добавила, что на 5 ноября у экс-губернатора запланированы новые рабочие встречи.

Ранее в СМИ сообщалось о проверках, проводимых московскими следственными службами в отношении Голубева, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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