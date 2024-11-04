Пресс-служба Голубева опровергла сообщения об обысках у бывшего губернатора

Сообщения о проведении обысков, якобы связанных с экс-губернатором Ростовской области Василием Голубевым, не соответствуют действительности. Об этом заявил его пресс-секретарь Ирина Четвертакова.

Она уточнила, что 3 ноября Голубев участвовал в торжественном мероприятии, приуроченном к Дню народного единства, и затем проводил совещания на рабочем месте.