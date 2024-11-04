Пресс-служба Голубева опровергла сообщения об обысках у бывшего губернатора
Сообщения о проведении обысков, якобы связанных с экс-губернатором Ростовской области Василием Голубевым, не соответствуют действительности. Об этом заявил его пресс-секретарь Ирина Четвертакова.
Она уточнила, что 3 ноября Голубев участвовал в торжественном мероприятии, приуроченном к Дню народного единства, и затем проводил совещания на рабочем месте.
Четвертакова добавила, что на 5 ноября у экс-губернатора запланированы новые рабочие встречи.
Ранее в СМИ сообщалось о проверках, проводимых московскими следственными службами в отношении Голубева, передает «Радиоточка НСН».
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