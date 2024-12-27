Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о смерти жены политика

Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опроверг слухи о смерти жены политика Сары. Об этом он написал в соцсети Х.

Укибай ответил на запрос журналистов ряда казахстанских СМИ относительно супруги экс-лидера республики.

«Распространяемая в сети информация о ее кончине не соответствует действительности», — подчеркнул пресс-секретарь.

Саре Назарбаевой 83 года, она состоит в браке с экс-президентом с 1962 года. Супруга Назарбаева возглавляет международный детский благотворительный фонд «Бобек» и является почетным президентом фонда «SOS - детские деревни Казахстана».

Ранее Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах «Моя жизнь» впервые признался в наличии второй жены и двоих сыновей. Политик рассказал, что заключил брак по мусульманскому обычаю с «Мисс Казахстан» 1999 года Асель Исабаевой.

