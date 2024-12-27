Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о смерти жены политика
Пресс-секретарь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай опроверг слухи о смерти жены политика Сары. Об этом он написал в соцсети Х.
Укибай ответил на запрос журналистов ряда казахстанских СМИ относительно супруги экс-лидера республики.
«Распространяемая в сети информация о ее кончине не соответствует действительности», — подчеркнул пресс-секретарь.
Саре Назарбаевой 83 года, она состоит в браке с экс-президентом с 1962 года. Супруга Назарбаева возглавляет международный детский благотворительный фонд «Бобек» и является почетным президентом фонда «SOS - детские деревни Казахстана».
Ранее Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах «Моя жизнь» впервые признался в наличии второй жены и двоих сыновей. Политик рассказал, что заключил брак по мусульманскому обычаю с «Мисс Казахстан» 1999 года Асель Исабаевой.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: У крупного поставщика мясной продукции «Элика» нашли нарушения
- Читатели выбрали актера Эйдельштейна российским Гарри Поттером
- Президент Германии распустил Бундестаг
- Режиссер Дени Вильнёв запретил на съемочной площадке пользоваться смартфонами
- В Оренбурге загорелась кровля фондохранилища Музея истории
- Песков не ответил на призывы из Баку извиниться за катастрофу самолета под Актау
- Минобороны РФ: ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
- СКР возбудил уголовное дело в отношении американского наемника
- Уфа стала «Столицей детского туризма» 2025 года
- Пресс-секретарь Назарбаева опроверг слухи о смерти жены политика
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru