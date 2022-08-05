Пресс-секретарь группы «Ленинград» опроверг посещение Шнуровым ЛНР

Пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин заявил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был в отпуске за границей, сейчас он находится по работе в Турции.

«И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», - цитирует ТАСС Гугучкина.

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Ранее администрация города Стаханов в Луганской области в Telegram-канале сообщила, что рок-музыкант Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев приехали в город Ирмино в ЛНР. К сообщению прилагается соответствующая фотография.

Гугучкин назвал изображение фотошопом.

«Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время»,— сказал он.

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ФОТО: Администрация города Стаханов
ТЕГИ:ЛНРЛенинградСергей Шнуров
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