Пресс-секретарь группы «Ленинград» опроверг посещение Шнуровым ЛНР

Пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин заявил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был в отпуске за границей, сейчас он находится по работе в Турции.

«И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», - цитирует ТАСС Гугучкина.