Пресс-секретарь группы «Ленинград» опроверг посещение Шнуровым ЛНР
Пресс-секретарь группы «Ленинград» Дмитрий Гугучкин заявил, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров был в отпуске за границей, сейчас он находится по работе в Турции.
«И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР», - цитирует ТАСС Гугучкина.
Ранее администрация города Стаханов в Луганской области в Telegram-канале сообщила, что рок-музыкант Сергей Шнуров, бизнесмен Евгений Пригожин и актер Георгий Болонев приехали в город Ирмино в ЛНР. К сообщению прилагается соответствующая фотография.
Гугучкин назвал изображение фотошопом.
«Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время»,— сказал он.
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