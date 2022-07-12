«Конфликт игроков!»: Критику Шнуровым Беглова назвали «заказом»

«Это совершенно точно не конфликт между артистом и губернатором, это конфликт между двумя влиятельными игроками в Петербурге. Шнуров в силу ряда причин выступает на стороне оппонента Беглова, как элемент художественной поддержки. В данном случае Шнуров субъектом не является, он выполняет определенный "подряд". Все зависит от ресурсов второй стороны, от обиженного на Беглова предпринимателя», - сказал Салин, отметив, что не будет называть имя этого бизнесмена.

По его мнению, медийное давление со стороны Шнурова на Беглова не повлияет на решение Владимира Путина о дальнейшей судьбе губернатора.

«Принимает решение Владимир Путин, а он прекрасно понимает подноготную и не будет принимать никаких решений на основании медийного давления», - пояснил политолог.

Салин считает, что попыток «заткнуть» Шнурова не будет, при этом музыкант может получить команду «отбой».

«Если оппонент Беглова договорится с губернатором, всем, кто работает на его стороне, будет дана команда "отбой", в том числе и Шнурову», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

По данным ряда СМИ, за критикой в адрес Беглова может стоять бизнесмен Евгений Пригожин, которого журналисты называют «поваром Путина». Хотя сам Пригожин в середине января заявил, что не занимается критикой губернатора, отмечает РИА Новости.

Вместе с тем, Пригожин жестко прокомментировал отмену концерта «Ленинграда» на Суперкубке.

«Не знаю, кто отменил участие Шнурова. Но надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде на финале Суперкубка России гимн нашего "Зенита", тем более, когда "Зенит" победил», - процитировала бизнесмена пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».