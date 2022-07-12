«Конфликт игроков!»: Критику Шнуровым Беглова назвали «заказом»
Сергей Шнуров не является стороной конфликта, он оказывает «художественную поддержку» бизнесмену, обидевшемуся на Беглова, сказал в эфире НСН Павел Салин.
Жесткая критика лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова является выполнением «подряда» влиятельного бизнесмена, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» политолог Павел Салин.
Ранее группе «Ленинград» запретили выступать в Петербурге на матче Суперкубка России по футболу «Зенит» - «Спартак». Шнуров назвал это «глупой и мелкой» местью Беглова и выпустил клип, в котором очень жестко прошелся по губернатору.
«Это совершенно точно не конфликт между артистом и губернатором, это конфликт между двумя влиятельными игроками в Петербурге. Шнуров в силу ряда причин выступает на стороне оппонента Беглова, как элемент художественной поддержки. В данном случае Шнуров субъектом не является, он выполняет определенный "подряд". Все зависит от ресурсов второй стороны, от обиженного на Беглова предпринимателя», - сказал Салин, отметив, что не будет называть имя этого бизнесмена.
По его мнению, медийное давление со стороны Шнурова на Беглова не повлияет на решение Владимира Путина о дальнейшей судьбе губернатора.
«Принимает решение Владимир Путин, а он прекрасно понимает подноготную и не будет принимать никаких решений на основании медийного давления», - пояснил политолог.
Салин считает, что попыток «заткнуть» Шнурова не будет, при этом музыкант может получить команду «отбой».
«Если оппонент Беглова договорится с губернатором, всем, кто работает на его стороне, будет дана команда "отбой", в том числе и Шнурову», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным ряда СМИ, за критикой в адрес Беглова может стоять бизнесмен Евгений Пригожин, которого журналисты называют «поваром Путина». Хотя сам Пригожин в середине января заявил, что не занимается критикой губернатора, отмечает РИА Новости.
Вместе с тем, Пригожин жестко прокомментировал отмену концерта «Ленинграда» на Суперкубке.
«Не знаю, кто отменил участие Шнурова. Но надо быть законченным дебилом, чтобы запретить группе "Ленинград" спеть в Ленинграде на финале Суперкубка России гимн нашего "Зенита", тем более, когда "Зенит" победил», - процитировала бизнесмена пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд».
Сам Сергей Шнуров говорил «Радиоточке НСН», что связывает отмену выступлений «Ленинграда» на футбольном Суперкубке и Петербургском международном экономическом форуме с «лапой Беглова».
В январе 2022 года Шнуров опубликовал в соцсетях стихи про Беглова, связанные с ситуацией с мусором в Петербурге. 15 января «Ленинград» выпустил клип «Пока так», показав горы мусора в городе и задавшись вопросом где и что «гребет бегловская лопата». В продолжение темы вышли клипы «Покаянная» и видео под авторством Dj Big Love, на котором Шнуров показал документальные кадры с жертвами гололеда в Петербурге.
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