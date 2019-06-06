Пресс-секретарь Бари Алибасова опроверг его смерть

Пресс-секретарь продюсера и шоу-мена Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти. По словам Вадима Горжанкина, «этот все бред».

«Никто не умер, он живой», — заявил телеканалу «360» Горжанкин.

По словам пресс-секретаря, в четверг он расскажет максимально подробно о состоянии Алибасова.

Одним из первых информацию о смерти Бари Алибасова распространил в Сети писатель Сергей Минаев. Затем он извинился за это сообщение в своем Telegram-канале.

«Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова», — цитирует Минаева РЕН ТВ.

Несчастный случай произошел 4 июня в квартире Бари Алибасова. Он выпил жидкость для прочистки труб, перепутав ее с соком. Врачи оценивали его состояние как тяжелое. У него ожог пищевода максимальной, четвертой, степени, ожог желудка второй степени и дыхательных путей. Выздоровление может занять месяцы, сообщает «Свободная пресса». Однако Алибасов находился в сознании, самостоятельно дышал и даже шутил. Алибасов сейчас находится в токсикологическом отделении НИИ скорой помощи имени Склифосовского.



