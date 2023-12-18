Пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели 63 процента телезрителей

Отмечается, что учитывались жители старше четырёх лет, проживающие в городах с населением не менее 100 тысяч человек. Подсчёт вёлся на основе данных телеканалов «Россия 1», «Первый канал», «НТВ», «Россия 24», «МИР» и «Соловьев LIVE».

Уточняется, что процент зрителей от всего населения страны составил 10,7%, хотя бы одну минуту «Итоги года» смотрели 21,7% населения России.

В 2019 году прямую линию главы государства смотрели 50,1% телезрителей, в 2021 году - 58,6%.

Ранее в The Washington Post написали, что Владимир Путин во время общения с журналистами и гражданами РФ был уверен в себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

