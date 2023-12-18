Пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели 63 процента телезрителей
Пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина в 2023 году, которая была совмещена с Прямой линией, посмотрели более 63% телезрителей , сообщает РИА Новости.
Отмечается, что учитывались жители старше четырёх лет, проживающие в городах с населением не менее 100 тысяч человек. Подсчёт вёлся на основе данных телеканалов «Россия 1», «Первый канал», «НТВ», «Россия 24», «МИР» и «Соловьев LIVE».
Уточняется, что процент зрителей от всего населения страны составил 10,7%, хотя бы одну минуту «Итоги года» смотрели 21,7% населения России.
В 2019 году прямую линию главы государства смотрели 50,1% телезрителей, в 2021 году - 58,6%.
Ранее в The Washington Post написали, что Владимир Путин во время общения с журналистами и гражданами РФ был уверен в себе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На Бориса Акунина возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ
- Пресс-конференцию Владимира Путина посмотрели 63 процента телезрителей
- СМИ: В Бельгии ограбили дом игрока «Манчестер Сити» Кевина Де Брёйне
- СМИ: Западные союзники Украины обсуждают заморозку конфликта и победу Киева
- Путин первым подал документы для участия в выборах
- Еврокомиссия выделит Финляндии компенсацию из-за повреждения Balticconnector
- Суд выдворил из России 22 участника драки с полицейскими у рынка «Садовод»
- Композитора Пахмутову выписали из больницы
- Спецборт с последними эвакуированными из Газы гражданами РФ вылетел в Москву
- Собянин: Москва признана столицей детского туризма России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru