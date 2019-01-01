Общество

Пресненский суд готовится вынести приговор Кокорину и Мамаеву

8 мая14:00

В эти минуты в Пресненском суде столицы начинаются слушания по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты уже доставлены в зал суда, где им будет вынесен приговор.

Напомним, в октябре прошлого года спортсмены стали участниками двух драк в центре столицы. Они были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО. Срок их ареста - до 25 сентября.

Адвокат: Кокорина и Мамаева отпустят прямо из зала суда

Ura.ru отмечает, что ранее прокурор Светлана Тарасова потребовала приговорить Александра Кокорина и Павла Мамаева к реальным срокам заключения — 1,6 и 1,5 лет соответственно.

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов сообщил в эфире НСН, что это адекватное наказание с учетом всех статей, по которым футболистов обвиняют. По словам защитника, для обычных граждан требование прокуратуры могло быть строже. 

В свою очередь, главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что адекватным решением по делу нападающего его команды Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет освобождение из зала суда, отмечает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Александр КокоринПавел МамаевСудПриговор

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