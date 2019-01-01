Пресненский суд готовится вынести приговор Кокорину и Мамаеву

В эти минуты в Пресненском суде столицы начинаются слушания по делу футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого. Фигуранты уже доставлены в зал суда, где им будет вынесен приговор.

Напомним, в октябре прошлого года спортсмены стали участниками двух драк в центре столицы. Они были арестованы по обвинению в избиении главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, а также водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука. С тех пор они находятся в СИЗО. Срок их ареста - до 25 сентября.