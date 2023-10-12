Предполагаемый член ОПГ сбросил девушку с четвертого этажа в Кемерове

Сообщается, что злоумышленник не желал отпускать девушку на производственную практику в родном городе. Он избил пострадавшую и вытолкнул ее в окно. У потерпевшей повреждены внутренние органы, сломаны нога и позвоночник в восьми местах.

Ранее суд в Ярославле приговорил к двум годам воспитательной колонии 16-летнего подростка, до смерти избившего мужчину на остановке общественного транспорта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

