Предполагаемый член ОПГ сбросил девушку с четвертого этажа в Кемерове
Предполагаемый член занимающейся рэкетом и вымогательством ОПГ «Кара шериг», известной в Туве, сбросил студентку с четвертого этажа в Кемерове. Об этом сообщил портал KP.RU.
Сообщается, что злоумышленник не желал отпускать девушку на производственную практику в родном городе. Он избил пострадавшую и вытолкнул ее в окно. У потерпевшей повреждены внутренние органы, сломаны нога и позвоночник в восьми местах.
Ранее суд в Ярославле приговорил к двум годам воспитательной колонии 16-летнего подростка, до смерти избившего мужчину на остановке общественного транспорта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru