Преподавательнице Финансового университета не грозит увольнение из-за цвета волос

Руководство Финансового университета при правительстве РФ опровергло информацию об увольнении преподавательницы английского языка Юлии Ким из-за яркого цвета ее волос. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель аппарата вуза Кирилл Крошков, отметив, что такие заявления возникли из-за «человеческого фактора» и не имеют оснований.

Крошков уточнил, что изменение внешности преподавателя не нарушает трудового договора и является ее личным правом. По его словам, университет не давал и не планирует давать распоряжения, связанные с цветом волос сотрудников.