Преподавательнице Финансового университета не грозит увольнение из-за цвета волос
Руководство Финансового университета при правительстве РФ опровергло информацию об увольнении преподавательницы английского языка Юлии Ким из-за яркого цвета ее волос. Об этом «Газете.Ru» сообщил руководитель аппарата вуза Кирилл Крошков, отметив, что такие заявления возникли из-за «человеческого фактора» и не имеют оснований.
Крошков уточнил, что изменение внешности преподавателя не нарушает трудового договора и является ее личным правом. По его словам, университет не давал и не планирует давать распоряжения, связанные с цветом волос сотрудников.
Возникшие слухи он связал с субъективной трактовкой коллегами личного разговора, в ходе которого они выразили свои рекомендации по изменению внешности, однако это не было официальной позицией руководства.
Представитель вуза подчеркнул, что российские законы гарантируют свободу выбора внешнего вида и запрещают вмешательство в эту сферу. Финансовый университет, по словам Крошкова, строго придерживается принципов уважения прав и свобод граждан, закрепленных Конституцией, передает «Радиоточка НСН».
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