СМИ: Преподавателю московского вуза пригрозили увольнением за малиновые волосы

В столичном Финансовом университете при правительстве России 38-летнему преподавателю иностранного языка пригрозили увольнением за выкрашенные в яркий малиновый цвет волосы, сообщил Telegram-канал Baza.

Кадыров сообщил об увольнении 11 директоров школ в Чечне

По словам представителей вуза, сотрудница после покраски волос выглядит «максимально неприлично». Сама преподаватель отметила, что от нее потребовали либо перекрасить волосы, либо находиться на занятиях в парике.

Женщина отметила, что даже риск потери работы не вынудит ее изменить свой имидж.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что в регионе были уволены 11 директоров школ из-за недочетов в работе по итогам внеплановой аттестации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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