СМИ: Преподавателю московского вуза пригрозили увольнением за малиновые волосы

По словам представителей вуза, сотрудница после покраски волос выглядит «максимально неприлично». Сама преподаватель отметила, что от нее потребовали либо перекрасить волосы, либо находиться на занятиях в парике.

Женщина отметила, что даже риск потери работы не вынудит ее изменить свой имидж.

Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что в регионе были уволены 11 директоров школ из-за недочетов в работе по итогам внеплановой аттестации. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

