Препарат «Фризиум» экстренно зарегистрируют в России
Фармкомпания Sanofi, занимающаяся производством «Фризиума», в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в РФ. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что препарат пройдёт ускоренную регистрацию без повторения клинических исследований – он уже более 20 лет находится в обращении, отмечает RT.
Напомним, ранее в Москве была задержана женщина, которая заказала этот препарат для своего ребенка за границей. Общественность и правозащитники назвали ситуацию бесчеловечной. Так, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины. Обеспокоенность выразили и в Кремле, дело закрыли.
«Известия» напоминают, что «Фризиум» — это психотропное противосудорожное средство, помогающее облегчить симптомы различных тяжелых заболеваний, в частности эпилепсии. По приблизительным оценкам Минздрава, препарат нужен примерно трем тысячам российских детей.
Кстати, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил ситуацию с ввозом в Россию из-за рубежа сильнодействующих препаратов, в частности «Фризиума». Представитель Кремля выступил с комментарием буквально через несколько минут после пресс-конференции в НСН, посвящённой последним случаями задержания матерей тяжелобольных детей при получении по почте этого медикамента.
Песков подчеркнул необходимость решения этой проблемы, чтобы, по его словам, «дети, подростки и уже взрослые дети родителей не терпели мучений», отмечает RT.
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