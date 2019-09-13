Препарат «Фризиум» экстренно зарегистрируют в России

Фармкомпания Sanofi, занимающаяся производством «Фризиума», в течение месяца подаст заявление на регистрацию лекарства в РФ. Как пишет РИА Новости, об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова. Она подчеркнула, что препарат пройдёт ускоренную регистрацию без повторения клинических исследований – он уже более 20 лет находится в обращении, отмечает RT.

Напомним, ранее в Москве была задержана женщина, которая заказала этот препарат для своего ребенка за границей. Общественность и правозащитники назвали ситуацию бесчеловечной. Так, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович назвал абсурдной ситуацию с задержанием женщины. Обеспокоенность выразили и в Кремле, дело закрыли.