Лед тронулся. Свершилось то, чего и предположить было невозможно – власть повернулась лицом к тяжело больным детям. Правительство страны намерено закупить 10 тысяч упаковок не зарегистрированных в России психотропных лекарств для детей у зарубежных производителей. Как передает «Интерфакс» со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой, препараты планируется ввезти в конце октября после завершения все необходимых процедур согласования. Для этого Минздраву вместе с региональными властями поручено составить список необходимых психотропных препаратов, для того чтобы поскорее обеспечить детей психотропными лекарственными препаратами, не зарегистрированными на территории России.

Запрос зарубежным фармкомпаниям на предмет закупок уже направлен. В нем идет речь о поставках четырех психотропных препаратов: диазепам, фенобарбитал, медозалам (в формах, которые не производятся в РФ), а также клобазам, известный под торговым названием фризиум, который в России не производится и не зарегистрирован. Как раз с ним был связан последний по времени случай задержания на почте матери больного ребенка, которая пришла получать заказанный за рубежом препарат. По счастью, в возбуждении уголовного дела против нее было отказано, но препарат, необходимый ее ребенку, изъят.

Еще одной мерой, о которой сообщили в аппарате вице-премьера, станут поправки в закон «Об обращении лекарственных средств», которые позволят обеспечить беспрепятственный завоз в Россию сильнодействующих препаратов, к примеру, для лечения эпилепсии. Хотя их производство в целом в России налажено, однако, в ограниченном количестве вариантов лекарственных форм. Поправки позволят ввозить наркотические и психотропные препараты по установленной правительством квоте по числу нуждающихся в таких препаратах. Поправки также предусматривают право врачей назначать такие препараты больным, не боясь ответственности, которая может наступать из-за отсутствия препаратов в клинических протоколах и госреестре лекарственных средств.

Оказывается, все-таки можно решить проблему, к которой никто годами не приступал, но о которую все это время бились как об стену родители тысяч детей, которым эти препараты необходимы для уменьшения страданий. Рискуя получить срок за контрабанду наркотиков. Оказывается, для этого всего-то и нужно вынести вопрос в СМИ, чтобы он был услышан на высшем уровне, чтобы тезис о том, что дети не должны терпеть мучений, был произнесен пресс-секретарем президента.

Лед тронулся. 10 тысяч упаковок будут через пару месяцев закуплены. Но надолго ли их хватит? И что дальше? Системного решения проблемы пока, очевидно, не найдено. А это может привести к тому, что рано или поздно задержания мамочек на почте возобновятся.

