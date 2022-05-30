Премия WOW Awards 2022 и ее звездные гости
29 мая в усадьбе «Тайны Рублева» состоялась премия WOW Awards 2022. Это уже VII национальная премия, которую проводит глянцевый журнал WOW во главе с Олесей Кожиной-Бословяк. Цель мероприятия - отметить заслуги номинантов в различных сферах деятельности. Специальными приглашёнными гостями были: Катя Лель, Эвелина Блёданс, DJ Archi, Виктория Дайнеко, Александра Трусова, команда регби-ЦСКА, Анжелика Агурбаш и многие другие
Жан Григорьев-Милимеров - певец. Бывший участник группы «Премьер-министр»ФОТО: Ольга Махалова
Алика Смехова — актриса, певица, телеведущая, заслуженная артистка РФФОТО: Ольга Махалова
Виталий Милушев - певец, победитель музыкального теле проекта «шоу номер один»ФОТО: Ольга Махалова
Виктория Дайнеко - российская певица и актриса. Победительница «Фабрики звёзд-5»ФОТО: Ольга Махалова
Руководитель пресс-центра НСНФОТО: Ольга Махалова
Александра Трусова — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игрФОТО: Ольга Махалова
Шеф редактор и издатель WOW Magazine Олеся Кожина-БословякФОТО: Ольга Махалова
Катя Лель - российская певица и автор песенФОТО: Ольга Махалова
Эвелина Блёданс — актриса театра и кино, певица и телеведущаяФОТО: Ольга Махалова
Анжелика Агурбаш — советская, белорусская и российская певица, актриса, модель и телеведущая.ФОТО: Ольга Махалова
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