Премия «Экология — дело каждого» представит проект на саммите СИТЕС в Сингапуре

Всемирный молодежный саммит СИТЕС, объединивший 53 государства, открылся в Национальном университете Сингапура 27 мая. На мероприятии находился президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам, сообщил пресс-центр Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого».

По словам главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, Россию на саммите представляют руководитель Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого Александра Науменко, а также волонтер и активная участница премии Александра Полторацкая. Они представят работу, посвященную защите краснокнижных животных.

В саммите участвуют 76 молодых лидеров, объединенные работой над развитием законной, устойчивой и контролируемой торговли дикими животными. На протяжении недели они будут разрабатывать инновационные решения и практические проекты по сохранению биоразнообразия, обмениваться опытом и обучаться у ведущих экспертов.

По словам организаторов саммита, проектный подход дает возможность, решая экологические задачи, готовить новое поколение профессионалов. Радионова отметила, что Росприроднадзор отвечает за выдачу разрешений и сертификатов на ввоз и вывоз дикой флоры и фауны, которая находится под угрозой исчезновения, и контролирует соблюдение правил международной торговли редкими видами. Она указала на важность обмена опытом в этой сфере.

Глава Росприроднадзора привела в пример уникальный проект «Медвежий патруль», призванный исключить конфликты между животным и человеком. Инициатива заручилась поддержкой российского лидера Владимира Путина, сейчас проект реализуют в шести арктических регионах.

Радионова добавила, что на премию «Экология — дело каждого» каждый год приходят тысячи работ со всего мира, посвященные защите краснокнижных животных и теме сохранения биоразнообразия.

Участники Всемирного молодежного саммита СИТЕС в Сингапуре смогут научиться оценивать различные аспекты торговли дикими животными и растениями, понять механизмы принятия решений в области охраны дикой природы и изучить внутреннюю работу международных природоохранных организаций.

