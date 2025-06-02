Премия «Экология – дело каждого» представила арт-объект ко Дню защиты детей

Премия Росприроднадзора «Экология – дело каждого» в Международный день защиты представила уникальный арт-объект из утилизированного пластика, рассказала глава ведомства Светлана Радионова.

Экологическая фотозона была представлена на площадке проведения финального матча Кубка России по футболу в Лужниках. Арт-объект изготовили из различных пластиковых отходов, таких как крышки и одноразовая посуда.

Фотозона была создана для того, чтобы привлечь внимание людей к проблемам загрязнения микропластиком.

По словам Родионовой, одним из самых эффективных способов борьбы с растущим загрязнением микропластиком является переработка вторсырья. Она также поблагодарила Российский футбольный союза за предоставленную площадку и возможность приобщить к проблемам экологии как можно больше людей.

Международная премия «Экология – дело каждого» призвана привить экопривычки у детей и взрослых. Премия была учреждена Росприроднадзором в 2021 году.

Премию поддержали: ОАО «РЖД», АО «СОГАЗ», АО «ОХК «Уралхим», компания «СИБУР», компания «Руссоль», АНО «Центр «Арктические инициативы», Группа компаний «Мангазея», БКХ Коломенский, Российский футбольный союз, НИУ ВШЭ, РУДН, СКФУ, гранд отель «Жемчужина», РИА Новости, Международное информационное агентство и радио Sputnik, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», телеканал «Мир», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИА «Регнум», ИД «Аргументы и факты», Юношеская футбольная лига и другие.

