Определены финалисты Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025
Академия Российского телевидения определила тройки финалистов в 52 номинациях Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025, сообщает пресс-служба премии.
Выбор победителей в каждой из категорий будет произведен жюри, состоящим из членов Академии Российского телевидения, путем электронного голосования.
Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в этом году 9 и 10 июня. Все победители получат бронзовую статуэтку «Орфей», работы скульптора Эрнста Неизвестного.
Ранее Шаман предложил создать независимую музыкальную премию международного уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru