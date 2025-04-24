Определены финалисты Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025

Академия Российского телевидения определила тройки финалистов в 52 номинациях Национальной телевизионной премии «ТЭФИ» 2025, сообщает пресс-служба премии.

Гергиев, Бодров и трио Bel Suono стали лауреатами премии BraVo

Выбор победителей в каждой из категорий будет произведен жюри, состоящим из членов Академии Российского телевидения, путем электронного голосования.

Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в этом году 9 и 10 июня. Все победители получат бронзовую статуэтку «Орфей», работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Ранее Шаман предложил создать независимую музыкальную премию международного уровня, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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