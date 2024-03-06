Премию Росприроднадзора поддержали около 90 российских вузов

Лауреаты и победители премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» получат льготы при поступлении в 87 лучших российских учебных заведений, заявила глава ведомства Светлана Радионова. По ее словам, участие в премии — ключ к получению качественного образования.

Лауреаты, победители и призеры (а в ряде случаев — и все участники премии) получат от 1 до 10 дополнительных баллов. Они пригодятся абитуриентам при поступлении на бюджетные места, целевое обучение, а также при получении гранта на бесплатное обучение.

Радионова добавила, что задача конкурса «Экология — дело каждого» — помочь ребятам со всей России получить пользу от своей проактивной экологической позиции и пробиться в ведущие российские вузы. Она поблагодарила ректоров за содействие и сотрудничество и выразила уверенность, что совместными усилиями удастся вырастить лучших профессионалов в сфере устойчивого развития.

Среди партнерских вузов — Высшая школа экономики, РУДН, Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого, МГТУ имени Н.Э. Баумана и другие учебные заведения. Наконец появилась возможность получить преимущества при поступлении в вузы у юных жителей промышленных Иркутска и Новосибирска. В большинстве случаев высшие учебные заведения учитывают достижения участников премии при поступлении на все направления.

«Спасибо каждому вузу, кто нас поддержал. Мы хотим сделать профессию эколога престижной. Хотим, чтобы больше детей шли в природоохранные профессии. И дети, которые сегодня “горят” темой экологии и кто хочет помогать природе – смогли получать дополнительные баллы к ЕГЭ, у них появилась возможность учиться в лучших вузах страны и реализоваться в профессии», — отметила Радионова.

В качестве примера глава Росприроднадзора привела РУДН, принявший в прошлом году на бюджетное место призера премии, и одну из ведущих московских школ №2107, которая предложила возможность внеконкурсного и бонусного поступления в классы со статусом «Распределенного лицея» по ряду направлений.

Наиболее щедрые 10 баллов для лауреатов и победителей премии предлагают Братский и Байкальский государственные университеты, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, Омский государственный технический университет и ряд других вузов.

Премию поддержали: АНО «Центр «Арктические инициативы», ОАО «РЖД», АО «ОХК «Уралхим», НИУ ВШЭ, РУДН, Группа компаний «Мангазея», Московский зоопарк, Российский футбольный союз, генеральный информационный партнер – РИА Новости, международный информационный партнер – Международное информационное агентство и радио Sputnik, стратегический медиапартнер – ТАСС, медиахолдинг «Русская медиагруппа», «ВКонтакте», МИЦ «Известия», «Общественное Телевидение России», ИД «Комсомольская правда», «Детское радио», «Телеканал 360», медиахолдинг «ФедералПресс», ИД «Аргументы и факты», Всероссийское общество охраны природы и другие.

