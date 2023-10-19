Премию Европарламента имени Сахарова присудили защитникам прав женщин в Иране

Глава Европарламента Роберта Метсол в своих соцсетях заявила, что лауреатами премии имени академика Андрея Сахарова за 2023 год стали погибшая в Иране в 2022 году активистка Махса Амини и движение за свободу иранских женщин Women Life Freedom.

Илона Маска выдвинули на премию имени академика Сахарова

«Эти смелые женщины, мужчины, молодежь вдохновили мир своей борьбой за равенство, свободу и достоинство», - написала Метсол.

Премия «За свободу мысли» вручается за правозащитную деятельность. Церемония награждения пройдёт 13 декабря на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

В 2022 году премию имени Сахарова присудили президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ПремияИранПравозащитникиЕвропарламент

Горячие новости

Все новости

партнеры