Премию Европарламента имени Сахарова присудили защитникам прав женщин в Иране
Глава Европарламента Роберта Метсол в своих соцсетях заявила, что лауреатами премии имени академика Андрея Сахарова за 2023 год стали погибшая в Иране в 2022 году активистка Махса Амини и движение за свободу иранских женщин Women Life Freedom.
«Эти смелые женщины, мужчины, молодежь вдохновили мир своей борьбой за равенство, свободу и достоинство», - написала Метсол.
Премия «За свободу мысли» вручается за правозащитную деятельность. Церемония награждения пройдёт 13 декабря на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.
В 2022 году премию имени Сахарова присудили президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru