Илона Маска выдвинули на премию имени академика Сахарова
Европарламент огласил имена претендентов на ежегодную премию имени академика Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая вручается за правозащитную деятельность.
В заявлении ЕП говорится, что в следующий этап прошёл американский бизнесмен Илон Маск, а также погибшая в 2022 иранка Махса Амини и «собирательный образ женщин Ирана».
Также в число претендентов вошли активисты и правозащитники из Грузии, Уганды, Никарагуа и Афганистана. Имя лауреата премии объявят в октябре, а церемония награждения состоится в декабре 2023 года в Страсбурге.
В 2022 году премию имени Сахарова присудили президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу, а в 2021 году - Алексею Навальному (включён в РФ в список террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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