Илона Маска выдвинули на премию имени академика Сахарова

В заявлении ЕП говорится, что в следующий этап прошёл американский бизнесмен Илон Маск, а также погибшая в 2022 иранка Махса Амини и «собирательный образ женщин Ирана».

Также в число претендентов вошли активисты и правозащитники из Грузии, Уганды, Никарагуа и Афганистана. Имя лауреата премии объявят в октябре, а церемония награждения состоится в декабре 2023 года в Страсбурге.

В 2022 году премию имени Сахарова присудили президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинскому народу, а в 2021 году - Алексею Навальному (включён в РФ в список террористов и экстремистов), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

