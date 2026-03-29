Паршин: Российские аниматоры смогут добиться признания на мировом рынке

По его мнению, успех возможен не через копирование западных стандартов, а благодаря поиску собственного уникального языка - визуального, драматургического и эмоционального. Он подчеркнул, что проекты должны поднимать универсальные темы, понятные зрителям в любой стране, при этом сохраняя российскую культурную самобытность.

Паршин привёл в пример Южную Корею, которая за 15 лет совершила мощный культурный рывок в кино, сериалах и анимации, опираясь на собственные сюжеты и традиции, а не на голливудские шаблоны.

Эксперт отметил, что у российской анимации есть серьёзные преимущества - богатая мифология, литература и сильная художественная школа. Кроме того, по словам эксперта, важную роль играет и государственная поддержка, которая в последние годы значительно выросла.

Паршин заключил, что российская анимация должна идти своим путём - создавать культурно самобытный, технологически современный продукт, ориентированный на глобальный рынок.

Ранее художник-аниматор Константин Бронзит заявил, что за последние десять лет российская анимация приблизилась к уровню Голливуда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».