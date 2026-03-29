Паршин: Российские аниматоры смогут добиться признания на мировом рынке
Генеральный продюсер студии «Клаксон продакшн» Дмитрий Паршин выразил уверенность, что российские аниматоры смогут добиться признания на мировом рынке.
По его мнению, успех возможен не через копирование западных стандартов, а благодаря поиску собственного уникального языка - визуального, драматургического и эмоционального. Он подчеркнул, что проекты должны поднимать универсальные темы, понятные зрителям в любой стране, при этом сохраняя российскую культурную самобытность.
Паршин привёл в пример Южную Корею, которая за 15 лет совершила мощный культурный рывок в кино, сериалах и анимации, опираясь на собственные сюжеты и традиции, а не на голливудские шаблоны.
Эксперт отметил, что у российской анимации есть серьёзные преимущества - богатая мифология, литература и сильная художественная школа. Кроме того, по словам эксперта, важную роль играет и государственная поддержка, которая в последние годы значительно выросла.
Паршин заключил, что российская анимация должна идти своим путём - создавать культурно самобытный, технологически современный продукт, ориентированный на глобальный рынок.
Ранее художник-аниматор Константин Бронзит заявил, что за последние десять лет российская анимация приблизилась к уровню Голливуда, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Паршин: Российские аниматоры смогут добиться признания на мировом рынке
