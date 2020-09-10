Премьер Италии заявил о намерении Путина создать комиссию по Навальному

Владимир Путин намерен создать комиссию по расследованию инцидента с Алексеем Навальным. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте, подчеркнув, что об этом ему рассказал российский лидер, пишет издание Foglio. Кроме того, премьер Италии добавил, что, по словам президента России, Москва готова к сотрудничеству с немецкими властями

«Необходимо пролить полный свет на произошедшее», — подчеркнул Конте.

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Напомним, власти Германии, ссылаясь на военных врачей, заявляют, что Алексей Навальный был отравлен веществом класса «Новичок». Москва, в свою очередь, отмечает, что подтверждений версии о намеренном отравлении нет, подчеркивает Ura.ru.

Между тем, оппозиционер, который находится в немецкий клинике Charite, пришёл в сознание. Об этом пишет издание Spiegel. Источник отмечает, что Алексей Навальный уже может говорить. Он вспомнил происходящее до потери сознания в самолёте, на котором летел из Томска в Москву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НовичокОтравлениеГерманияИталияАлексей НавальныйВладимир Путин
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