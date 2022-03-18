«Прекратить незамедлительно!»: Роскомнадзор обвинил администрацию YouTube в терроризме
Роскомнадзор потребовал от компании Google незамедлительно пресечь распространение на YouTube угроз в адрес россиян.
«Роскомнадзор требует от Google LLC в максимально короткие сроки прекратить трансляцию антироссийских роликов», - говорится в сообщении ведомства.
По его данным, на YouTube распространяются ролики с призывами выводить из строя железнодорожную инфраструктуру России и Белоруссии.
«Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан. Распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google», - подчеркнули в Роскомнадзоре.
В ведомстве также отметили, что в последнее время на ресурсах компаний Meta и Google «развернута целенаправленная кампания по дискредитации» Вооруженных сил России, СМИ, общественных деятелей и государства в целом.
Как отмечал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, YouTube могут заблокировать в России «в любой момент», поскольку основания для этого более чем достаточно.
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