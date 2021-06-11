Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве
Следствие прекратило уголовное дело «банды Цапков» о вымогательстве. Следствие не обнаружило факта преступления из-за срока давности, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Фигурантам дела вменялось вымогательство 70 миллионов рублей у бизнесмена Александра Исюка в 2010 году. По делу проходили Стришняя, Стришний, Алексеев, Цеповяз, Цапок и Стрельцов.
При расследовании дела не удалось установить вину фигурантов из-за давнего срока переводов денег. Свою причастность к вымогательству брат и сестра Стришние и Цеповяз отрицали.
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