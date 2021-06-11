Прекращено дело «банды Цапков» о вымогательстве

Фигурантам дела вменялось вымогательство 70 миллионов рублей у бизнесмена Александра Исюка в 2010 году. По делу проходили Стришняя, Стришний, Алексеев, Цеповяз, Цапок и Стрельцов.

При расследовании дела не удалось установить вину фигурантов из-за давнего срока переводов денег. Свою причастность к вымогательству брат и сестра Стришние и Цеповяз отрицали.

