Прекращение вещания Первого канала в Казахстане объяснили долгами оператора TVCOM

Телеканалы Цифрового Телесемейства Первого исключили из сетки оператора спутникового и интернет-телевидения TVCOM в Казахстане из-за задолженности компании за вещание в 2023 году. Об этом заявила официальный представитель АО «Первый канал. Всемирная сеть» в стране Ирина Калашникова.

Оператор TVCOM прекратил показ российских каналов в Казахстане

Ранее стало известно, что TVCOM исключил из сетки несколько телеканалов из РФ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Оператор объяснил изменения сокращением доли зарубежных каналов с новостным информационным нарративом.

«Данное решение экономическое, а не политическое ... Оператор не платил за вещание в 2023 году и остался должен за несколько месяцев вещания в 2022 году», — подчеркнула Калашникова.

Каналы цифрового телесемейства продолжают вещать на ресурсах крупнейших казахских операторов. При этом вещатель готов возобновить переговоры о сотрудничестве при полном погашении задолженности TVCOM.

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ФОТО: РИА Новости
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