Оператор TVCOM прекратил показ российских каналов в Казахстане
Оператор TVCOM исключил из сетки вещания ступникового и интернет-ТВ в Казахстане ряд российских телеканалов. Об этом сообщается на сайте компании.
Из сетки вещания пропали Первый канал, «Победа», «Дом кино», «Карусель» и другие каналы. Оператор объяснил решение необходимостью снизить количество зарубежных источников с информационной повесткой.
В компании заявили, что абоненты «достигли высокого уровня медиаграмотности» и предпочитают получать информацию из социальных сетей.
В ноябре 2023 года по решению властей Казахстана в стране заблокировали портал Sputnik24, транслировавший эфир Первого канала, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и Russia Today. В августе в республике запретили доступ к сайту канала «Царьград», напоминает «Радиоточка НСН».
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