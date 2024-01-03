Оператор TVCOM прекратил показ российских каналов в Казахстане

Оператор TVCOM исключил из сетки вещания ступникового и интернет-ТВ в Казахстане ряд российских телеканалов. Об этом сообщается на сайте компании.

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Из сетки вещания пропали Первый канал, «Победа», «Дом кино», «Карусель» и другие каналы. Оператор объяснил решение необходимостью снизить количество зарубежных источников с информационной повесткой.

В компании заявили, что абоненты «достигли высокого уровня медиаграмотности» и предпочитают получать информацию из социальных сетей.

В ноябре 2023 года по решению властей Казахстана в стране заблокировали портал Sputnik24, транслировавший эфир Первого канала, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и Russia Today. В августе в республике запретили доступ к сайту канала «Царьград», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:ТелевидениеРоссияКазахстан

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