Предъявлено обвинение топ-менеджеру автодилера «Рольф»
Суд предъявил обвинение директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро, сообщает АГН Москва.
Отмечается, что ему предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей. Также в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Сам Кайро вины не признаёт. Напомним, он стал первым задержанным по делу компании «Рольф». Всего по делу пока проходит четверо фигурантов.
Накануне в офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, напоминают «Дни.ру». На допрос были вызваны гендиректор фирмы Светлана Виноградова, финансовый директор Александра Озярнова и глава департамента Анатолий Кайро.
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