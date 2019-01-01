Предъявлено обвинение топ-менеджеру автодилера «Рольф»

Суд предъявил обвинение директору департамента развития бизнеса группы компаний «Рольф» Анатолию Кайро, сообщает АГН Москва.

Отмечается, что ему предъявлено обвинение в незаконном выводе за рубеж четырёх миллиардов рублей. Также в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Сам Кайро вины не признаёт. Напомним, он стал первым задержанным по делу компании «Рольф». Всего по делу пока проходит четверо фигурантов.