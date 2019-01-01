Лакомый «Рольф»

По сообщению Следственного комитета, в отношении основателя и фактического владельца «Рольфа» Сергея Петрова и еще нескольких руководителей компании возбуждено уголовное дело по фактам вывода за границу 4 млрд рублей. По версии следствия, «соучастники через подконтрольный Петрову московский банк перечислили денежные средства в сумме 4 млрд рублей со счета компании «Рольф» на счет кипрской компании, открытый в австрийском банке. В последующем указанные денежные средства через подконтрольные Петрову иностранные организации поступили в его обращение», - утверждают следователи.

Свое объяснение событиям вокруг компании выдвинул ее основатель и председатель совета директоров Сергей Петров. По его словам, которые приводит РБК, ему «поступали предложения продать за полцены» компанию. Причем, не первый раз: такое происходит, начиная с осени прошлого года, по выражению Петрова, «во время всяких выемок», то есть следственных действий в рамках уголовного дела о выводе средств за границу. Само обвинение предприниматель объясняет разницей в оценках одного из активов, которые «Рольф» купил из оценки в 4 млрд рублей, тогда как следствия называет его стоимость в «несколько сотен миллионов». Всякие попытки переговоров о продаже бизнеса Петров, по его словам пресекал:

«Нельзя вести переговоры, если кто-то под шантажом пытается тебе что-то предложить».

Стоит отметить, что речь идет о событиях вокруг крупнейшего автодилера в России. Выручка «Рольфа» по итогам прошлого года составила почти 230 млрд рублей, чистая прибыль — 6,26 млрд. Вскоре после основания в 1991 году компания стала мультибрендовым дилером, и сейчас представляет на российском рынке 21 автомобильную марку и один мотоциклетный бренд. Дилерская сеть насчитывает более 40 шоурумов.

Лакомый кусок, одним словом.

