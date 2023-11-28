Патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов
Массовый приток не желающих интегрироваться в общество мигрантов меняет облик российских городов. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе пленарного заседания XXV Всемирного русского народного собора.
Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что в РФ прибывает много мигрантов, которые не владеют русским языком, не знают историю и культуру страны. По его мнению, это нарушает единство правового, языкового и культурного пространства России.
Патриарх указал на возникновение в городах замкнутых этнических анклавов, которые стали источником коррупции и преступности.
«Эту проблему не надо замалчивать», - подчеркнул Кирилл.
Министерство внутренних дел России предложило ввести для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания. В ведомстве считают, что находящимся в РФ незаконно иностранцам нужно запретить водить машину и получать права, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru