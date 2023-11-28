Патриарх Кирилл заявил об изменении облика российских городов из-за мигрантов

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) отметил, что в РФ прибывает много мигрантов, которые не владеют русским языком, не знают историю и культуру страны. По его мнению, это нарушает единство правового, языкового и культурного пространства России.

Патриарх указал на возникновение в городах замкнутых этнических анклавов, которые стали источником коррупции и преступности.

«Эту проблему не надо замалчивать», - подчеркнул Кирилл.

Министерство внутренних дел России предложило ввести для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания. В ведомстве считают, что находящимся в РФ незаконно иностранцам нужно запретить водить машину и получать права, передает «Радиоточка НСН».

