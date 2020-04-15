Предстоящий четверг станет самым дождливым днем апреля в Москве
Четверг, 16 апреля, станет самым дождливым днем месяца. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Как сообщают синоптики, завтра столичный регион окажется во власти глубокого циклона – и на Москву и Подмосковье обрушится затяжной дождь. По прогнозам, в течение суток может выпасть от 5 до 12 миллиметров осадков.
Кроме того, синоптики добавили, что апрель в столице с большой долей вероятности будет холоднее обычного, сообщает АГН Москва.
Ранее НСН писала, что похолодание в столичном регионе, которое началось накануне, задержится надолго. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Специалист добавил, что понижение температуры будет сопровождаться осадками, преимущественно, в виде дождя. Однако в темное время в отдельных районах возможен снег. Самые интенсивные осадки ожидаются 14, 16 и 18 апреля.
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