Предстоящий четверг станет самым дождливым днем апреля в Москве

Четверг, 16 апреля, станет самым дождливым днем месяца. Об этом сообщает портал «Метеоновости». Как сообщают синоптики, завтра столичный регион окажется во власти глубокого циклона – и на Москву и Подмосковье обрушится затяжной дождь. По прогнозам, в течение суток может выпасть от 5 до 12 миллиметров осадков.

Кроме того, синоптики добавили, что апрель в столице с большой долей вероятности будет холоднее обычного, сообщает АГН Москва.