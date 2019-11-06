Предстоящей ночью Москву зальёт дождём

В столице предстоящей ночью выпадет пятая часть месячной нормы осадков. Об этом сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Специалист добавила, то наиболее неблагоприятной погода будет во второй половине среды, 6 ноября, а также в начале ночи. Столица окажется во власти активного атмосферного фронта.

Синоптик добавила, что минимальная температура в мегаполисе в ночь на четверг составит +5...+7 градусов. Дневные показатели ртутных столбиков термометров мало чем будут отличаться от ночных. Кроме того, Позднякова рассказала, что середина последнего месяца осени в Москве будет бесснежной, а температура воздуха значительно превысит климатические нормы ноября.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА ФАН, что аномально теплая погода, которая установилась в европейской части России, продержится до четверга, 7 ноября. В этот день россиян ждет небольшое похолодание, однако затем температура снова начнет расти.