Представлены главные площадки Урбанфорума-2023

События форума пройдут на самых крупных площадках Москвы. В частности, в выставочном зале «Манеж» состоится грандиозная выставка «Год нового транспортного каркаса», которая погрузит гостей в новую транспортную реальность столицы. У входа в «Манеж» можно будет увидеть новейшие поезда «Иволга 3.0», который будет курсировать по новым веткам МЦД, а также легендарный поезд метро «Москва-2020». Внутри здания разместится самая большая в России голограмма с самыми крупными проектами в сфере транспорта последнего времени. Уточняется, что все мероприятия в «Манеже» будут проходить с 16 августа по 10 сентября.



В «Зарядье» подготовили масштабную развлекательную и культурную программу. На Парящем мосту будут проходить занятия по растяжке и йоге, а также функциональные тренировки. В малом амфитеатре состоятся мастер-классы о моде и искусстве, а также мероприятия, которые расскажут об актуальных проектах столицы. В большом амфитеатре пройдут кинопоказы, мастер-классы и выступления артистов. Экспозиция будет ждать гостей с 4 августа по 10 сентября.



С 1 августа по 10 сентября в Гостином Дворе москвичи и гости столицы смогут посетить выставку, посвященную здравоохранению, образованию и социальной сфере. Посетители станут свидетелями масштабного шоу — здесь появится гигантская модель человека, на которую будет выводиться проекция. Гостям расскажут об организме человека и о человечестве.

