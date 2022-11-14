Представлена программа II Московского международного фестиваля архивных фильмов
II Московский международный фестиваль архивных фильмов пройдет с 16 по 30 ноября на нескольких площадках Москвы.
Показы будут сопровождаться обширной публичной программой: лекциями и дискуссиями с киноведами, реставраторами, кураторами программ.
К участию в публичной программе приглашены: Наум Клейман, Андрей Икко, Ирина Зубатенко, Сергей Огудов, Семен Дымшиц, программный директор фестиваля Ольга Деревянкина и многие другие.
В рамках фестиваля также состоится презентация альбома плакатов «Белые одежды. Врач на экране». Презентация и одноименная кинопрограмма посвящены врачам, в благодарность за труд во время пандемии коронавируса.
Вход на публичные лекции и мероприятия будет осуществляться по регистрации.
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