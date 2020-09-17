В СК подтвердили самоубийство Тесака
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила в интервью «Комсомольской правде», что по результатам процессуальной проверки можно с уверенностью сказать, что националист Максим Марцинкевич (Тесак) покончил с собой.
Петренко считает, что у Марцинкевича был серьёзный мотив совершить самоубийство.
«По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», — считает представитель СК.
Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН озвучил основные версии смерти Тесака. По его словам, их две – сознательное убийство националиста и пытки, которые привели к его смерти.
ФСИН по Челябинской области ране заявило о смерти известного Марцинкевича в следственном изоляторе. По официальной версии, он покончил с собой. Семья погибшего националиста считает, что его убили, и требует возбуждения уголовного дела.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 762 / сут.
Умерли
19 061+144 / сут.
Выздоровели
896 тыс.+5 754 / сут.
- Пашаев готов выступить с Ефремовым на сцене в тюрьме
- Ресторан взорвался в центре Киева
- В Москве назвали дату выступления Путина на Генассамблее ООН
- Марцинкевич признался в серии убийств перед смертью
- В СК подтвердили самоубийство Тесака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru