В СК подтвердили самоубийство Тесака

«По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», — считает представитель СК.

Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН озвучил основные версии смерти Тесака. По его словам, их две – сознательное убийство националиста и пытки, которые привели к его смерти.



ФСИН по Челябинской области ране заявило о смерти известного Марцинкевича в следственном изоляторе. По официальной версии, он покончил с собой. Семья погибшего националиста считает, что его убили, и требует возбуждения уголовного дела.

