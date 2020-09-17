В СК подтвердили самоубийство Тесака

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила в интервью «Комсомольской правде», что по результатам процессуальной проверки можно с уверенностью сказать, что националист Максим Марцинкевич (Тесак) покончил с собой.

Петренко считает, что у Марцинкевича был серьёзный мотив совершить самоубийство.

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«По его подсчетам он должен был освободиться условно-досрочно уже через пару лет. Такие он строил планы. Но обстоятельства изменились», — считает представитель СК.

Ранее адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик в эфире НСН озвучил основные версии смерти Тесака. По его словам, их две – сознательное убийство националиста и пытки, которые привели к его смерти.

ФСИН по Челябинской области ране заявило о смерти известного Марцинкевича в следственном изоляторе. По официальной версии, он покончил с собой. Семья погибшего националиста считает, что его убили, и требует возбуждения уголовного дела.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Максим Марцинкевич (Тесак)
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