Семья Марцинкевича просит Бастрыкина расследовать смерть «Тесака» в СИЗО

Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили обращение руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой открыть уголовное дело по факту его гибели в следственном изоляторе. Об этом сообщил ТАСС защитник Иван Сидоров.

Он отметил, что Марцинкевич был морально устойчив и не должен был добровольно уйти из жизни. Скандально известный националист был обнаружен мёртвым сегодня утром в одиночной камере СИЗО № 3 Челябинска. Согласно предварительным выводам, он совершил самоубийство, о чём свидетельствует найденная при нём записка.

По факту смерти заключённого уже началась проверка по линии Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.