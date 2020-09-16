Семья Марцинкевича просит Бастрыкина расследовать смерть «Тесака» в СИЗО
Адвокаты семьи Максима Марцинкевича направили обращение руководителю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой открыть уголовное дело по факту его гибели в следственном изоляторе. Об этом сообщил ТАСС защитник Иван Сидоров.
Он отметил, что Марцинкевич был морально устойчив и не должен был добровольно уйти из жизни. Скандально известный националист был обнаружен мёртвым сегодня утром в одиночной камере СИЗО № 3 Челябинска. Согласно предварительным выводам, он совершил самоубийство, о чём свидетельствует найденная при нём записка.
По факту смерти заключённого уже началась проверка по линии Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний.
Максим Марцинкевич по прозвищу «Тесак» известен, как организатор движений «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй». Он отбывал 10-летнее заключение за нападения на людей, которых считал наркоторговцами. В СИЗО Марцинкевич ожидал этапирования в Москву для допроса в рамках дела, которое относится к 1999 году, когда ему было 15 лет.
Бывший главный редактор «Спутника и погрома», националист Егор Просвирнин в эфире НСН рассказал, что на самом деле могло произойти с «Тесаком».
Шоумен Стас Барецкий, хорошо знавший Марцинкевича, также сомневается в самоубийстве националиста. Патологоанатомы говорят, что, судя по имеющийся информации, это был не суицид, рассказал он РИА ФАН.
Барецкий заметил, что у «Тесака» было много врагов, в том числе «абстрактна гейская мафия». При этом шоумен не верит, что смерть Марцинкевича может быть делом рук правоохранительных органов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru