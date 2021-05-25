Представитель российского посольства встретился с арестованной в Белоруссии россиянкой

Как отметил пресс-атташе, Сапега чувствует себя хорошо, жалоб на некорректное обращение от нее не поступало.

«Я думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софьи Сапеги», — добавил Маскалев.

Ранее стало известно, что Сапегу арестовали на два месяца. После допроса девушке предъявили подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния, при этом подробности дела не разглашаются.

Россиянку задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске. Сапега была задержана вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

