Опубликовано видео с признанием арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги

На записи девушка, сидя на стуле спиной к двери в некоем помещении, называет свое имя, дату рождения и место проживания. Также Сапега рассказывает, что 23 мая летела в самолете вместе с сооснователем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.

«Также являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — добавляет девушка.

Ранее стало известно, что Сапегу арестовали на два месяца. После допроса россиянке предъявили подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния, подробности дела не разглашаются.

