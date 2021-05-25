Опубликовано видео с признанием арестованной в Белоруссии россиянки Сапеги
Арестованная в Минске россиянка София Сапега призналась, что является редактором названного белорусскими властями экстремистским Telegram-канала «Черная книга Беларуси». Соответствующее видео опубликовал канал «Желтые СЛИВЫ».
На записи девушка, сидя на стуле спиной к двери в некоем помещении, называет свое имя, дату рождения и место проживания. Также Сапега рассказывает, что 23 мая летела в самолете вместе с сооснователем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем.
«Также являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел», — добавляет девушка.
Ранее стало известно, что Сапегу арестовали на два месяца. После допроса россиянке предъявили подозрение в совершении уголовно-наказуемого деяния, подробности дела не разглашаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru