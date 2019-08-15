Представитель Росгвардии объяснил возникновение вакансии снайпера на HeadHunter

Он заявил, что охранный орган использует данный ресурс для привлечения новых кадров, однако конкретно эта позиция ведомством не размещалась. Грибакин отметил, что этот вопрос рассмотрит московское отделение Росгвардии.

По информации РБК, в настоящее время вакансия снайпера в Росгвардию с заработной платой в 60 тысяч рублей находится в архиве.

