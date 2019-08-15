Представитель Росгвардии объяснил возникновение вакансии снайпера на HeadHunter
В Росгвардии прокомментировали вакансию снайпера, размещенную на популярном сервисе для поиска работы HeadHunter от лица ведомства. Как сообщил РБК представитель Росгвардии Валерий Грибакин, вакансия является фейком.
Он заявил, что охранный орган использует данный ресурс для привлечения новых кадров, однако конкретно эта позиция ведомством не размещалась. Грибакин отметил, что этот вопрос рассмотрит московское отделение Росгвардии.
По информации РБК, в настоящее время вакансия снайпера в Росгвардию с заработной платой в 60 тысяч рублей находится в архиве.
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