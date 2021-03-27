Представитель правительства Кипра заразился COVID-19 после вакцинации AstraZeneca
Официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кусиос заразился коронавирусом спустя неделю после прививки препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает газета Cyprus Times.
По данным издания, Кусиос привился 19 марта, при этом не уточняется, какой компонент вакцины получил чиновник.
Как отметил Кусиос, он соблюдал режим самоизоляции, поскольку контактировал с заразившимся COVID-19 руководителем пресс-службы президента Виторасом Пападопулосом.
Официальный представитель подчеркнул, что не наблюдал симптомов заболевания, однако после получения положительного теста на коронавирус проведет ближайшие десять дней на самоизоляции.
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