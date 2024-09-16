Представитель МВД Волк назвала фейком видео с ее голосом в курских пабликах

Представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о видео, распространяемом в курских пабликах. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

По ее словам, ролик под названием «От сумы до тюрьмы», с логотипом интернет-ресурса МВД России «МВД МЕДИА» и голосом, якобы принадлежащим ей, является фальшивкой.

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Волк добавила, что видеоматериал, который якобы описывает совместную операцию МВД и ФСБ, не был создан телестудией МВД, а голос в ролике, вероятно, был искусственно сгенерирован.

Волк также рекомендовала пользователям интернета относиться критически к информации из непроверенных источников и отметила, что все официальные материалы МВД можно найти на официальных ресурсах ведомства, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
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