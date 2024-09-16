Представитель МВД Волк назвала фейком видео с ее голосом в курских пабликах
Представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о видео, распространяемом в курских пабликах. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
По ее словам, ролик под названием «От сумы до тюрьмы», с логотипом интернет-ресурса МВД России «МВД МЕДИА» и голосом, якобы принадлежащим ей, является фальшивкой.
Волк добавила, что видеоматериал, который якобы описывает совместную операцию МВД и ФСБ, не был создан телестудией МВД, а голос в ролике, вероятно, был искусственно сгенерирован.
Волк также рекомендовала пользователям интернета относиться критически к информации из непроверенных источников и отметила, что все официальные материалы МВД можно найти на официальных ресурсах ведомства, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Подмосковье призвали ограничить работу мигрантов в сфере питания и образования
- «МТС Юрент» впервые оштрафовал самокатчика на сто тысяч рублей за езду вдвоем
- ФСБ задержала в Нижнем Новгороде сторонника запрещенного подразделения ВСУ
- Представитель МВД Волк назвала фейком видео с ее голосом в курских пабликах
- Полиция Испании задержала одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в Европе
- Иноагента Троицкого оштрафовали на 40 тысяч рублей
- Волочкова решила судиться из-за пенсии
- Доля рубля в импорте России в середине лета достигла максимальных 43,7%
- Землетрясение во время интервью с президентом Молдавии попало в прямой эфир
- The Hatters и Вадим Самойлов представили каверы друг на друга
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru