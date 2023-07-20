МВД: Количество киберпреступлений возросло на 28%

В России сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За первое полугодие их стало больше на 27,9%, чем за такой же период в прошлом году, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Она отметила, что сейчас в центре внимания вопросы комплектации подразделений высококвалифицированными сотрудниками, которые могу противостоять новым вызовам, передает РИА Новости.