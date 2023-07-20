МВД: Количество киберпреступлений возросло на 28%
В России сохраняет актуальность противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. За первое полугодие их стало больше на 27,9%, чем за такой же период в прошлом году, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
Она отметила, что сейчас в центре внимания вопросы комплектации подразделений высококвалифицированными сотрудниками, которые могу противостоять новым вызовам, передает РИА Новости.
Россия осталась один на один с международными мошенниками и IT-преступлениями после ухода крупных корпораций, заявил ранее президент Союза адвокатов России, профессор, доктор юридических наук Игорь Трунов «Радиоточке НСН».
По его данным, за последние десять месяцев похитили 65 миллиардов рублей, идет трансформация преступности – уличная преступность умирает, все смещается в IT-технологии, доминирует киберпреступность. Если вчера нейросети применялись при промышленном шпионаже, например, то сейчас это опустилось уже на бытовой уровень, все упростилось.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru