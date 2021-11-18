Петербургский ректор выругался матом на международном фестивале
Ректор Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) Александр Евменов решил уйти в отставку после того, как оконфузился на международном фестивале. Об этом в своём Telegram-канале сообщает агентство Ura.ru.
Инцидент произошёл на международном фестивале «Питеркит», который проводился в онлайн формате. Судя по опубликованному видео, Евменов забыл о включенном микрофоне и в ходе обсуждения ковидных ограничений нецензурно выругался.
«В Индии закрыли кинотеатры, а у нас ходи, *****, заражайся!» - возмутился ректор, имея ввиду слишком мягкие коронавирусные ограничения в Питере.
В Министерстве культуры РФ подтвердили, что Евменов покидает свой пост, однако причину не уточнили.
Ранее российский теннисист Андрей Рублёв получил предупреждение за бранное слово во время матча парного разряда турнира в американском Цинциннати, сообщает RT.
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