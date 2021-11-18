Петербургский ректор выругался матом на международном фестивале

Инцидент произошёл на международном фестивале «Питеркит», который проводился в онлайн формате. Судя по опубликованному видео, Евменов забыл о включенном микрофоне и в ходе обсуждения ковидных ограничений нецензурно выругался.

«В Индии закрыли кинотеатры, а у нас ходи, *****, заражайся!» - возмутился ректор, имея ввиду слишком мягкие коронавирусные ограничения в Питере.

В Министерстве культуры РФ подтвердили, что Евменов покидает свой пост, однако причину не уточнили.

Ранее российский теннисист Андрей Рублёв получил предупреждение за бранное слово во время матча парного разряда турнира в американском Цинциннати, сообщает RT.



