Представитель Боярского и театр поспорили о его госпитализации

Собеседница агентства рассказала, что Боярский находится в больнице около двух дней. Коронавирус у артиста протекает в легкой форме. По словам источника, он чувствует себя хорошо.

При этом сам Боярский опроверг в комментарии «Звезде» информацию о том, что его три дня назад доставили в Боткинскую больницу. Его представитель сообщил РИА Новости, что артист находится дома, у него лишь подозревают наличие инфекции.

