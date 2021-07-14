Представитель Боярского и театр поспорили о его госпитализации

В Театре им. Ленсовета рассказали, что Михаила Боярского госпитализировали с коронавирусом в одну из больниц Санкт-Петербурга, сообщило ТАСС.

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Собеседница агентства рассказала, что Боярский находится в больнице около двух дней. Коронавирус у артиста протекает в легкой форме. По словам источника, он чувствует себя хорошо.

При этом сам Боярский опроверг в комментарии «Звезде» информацию о том, что его три дня назад доставили в Боткинскую больницу. Его представитель сообщил РИА Новости, что артист находится дома, у него лишь подозревают наличие инфекции.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Даничев
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусМихаил Боярский
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